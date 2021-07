Lecce, «troppi abbandoni di gatti durante l’estate non ci sono mezzi e persone per accudirli tutti»

LECCE - Abbandonati nei trasportini, alcuni in cassette di legno. In un caso un gattino era stato lasciato addirittura in un contenitore per olii esausti ed è stato necessario ripulirlo a fondo per evitare che morisse. «D’estate gli abbandoni si moltiplicano e siamo davvero al limite », dicono i volontari della “colonia felina” del cimitero di Lecce. Un “Sos” accorato ed un appello alla responsabilità dei cittadini. Già tanti i gatti da gestire, circa 250, ai quali si aggiungono quotidianamente nuovi arrivi. I volontari sono all’esasperazione. «Siamo stanche di questi continui abbandoni », dice scoraggiata la signora Tonia Salerno, che assieme ad altre donne di buona volontà fa tutto il possibile per offrire un riparo, delle cure, del cibo ai gatti ospiti della colonia. «Siamo in attesa di telecamere che ancora non arrivano - continua - qui vengono lasciate non solo cucciolate ma anche gatti adulti, che sono i più disorientati, quelli che soffrono di più». Ma il problema più grave è quello delle risorse per poter comprare il cibo. «Qualche giorno fa abbiamo avuto la fortuna di trovare una persona che ci ha fatto una bella donazione - riferiscono i volontari - ma il cibo per tutti quei gatti durerà al massimo una decina di giorni. Poi saremo punto e a capo». Si va avanti come si può, giorno dopo giorno. Per cui, dicono gli operatori, «gli aiuti per il cibo da parte dei cittadini sono molto importanti. Come è importante che i gatti non vengano abbandonati o che altri volontari possano venire a darci una mano». La struttura del cimitero è stata realizzata dal Comune, che si occupa anche delle sterilizzazioni, mentre la Asl provvede alle cure per i gatti che non sono in buono stato di salute. «Ma da parte istituzionale - fanno sapere i volontari - non ci sono aiuti per l’alimentazione degli esemplari ospiti della colonia felina». Tra gli ultimi abbandoni anche una gattina di poche settimane che aveva anche una recente frattura delle costole. «Un richiamo d’aiuto è rivolto a tutti - fanno sapere i volontari - tanto ai cittadini quanto alle istituzioni. Molti privati, che non provvedono spontaneamente alle sterilizzazioni, abbandonano poi i cuccioli che nascono. A volte lasciano anche le madri». È certamente un sistema che va corretto: sostenuto e incentivato in ciò che funziona e represso in quegli aspetti deteriori che mettono in pericolo la salute dei piccoli animali, producendo affanno e difficoltà anche per i volontari della colonia felina di Lecce.