Lecce, due vigili del fuoco ricoverati dopo gli incendi nel Magliese

Lecce - Due vigili del fuoco in ospedale dopo aver domato gli incendi nelle aree pinetate di Maglie. Sono stati ricoverati oggi, rispettivamente negli ospedali di Scorrano e di Gallipoli dopo gli interventi su aree pinetate nella zona di Maglie.

«L'esposizione al fuoco e al fumo, le temperature torride - dice Sergio Scalzo, segretario generale della Fns Cisl di Lecce - hanno fatto la loro triste parte in situazioni in cui il sovraccarico di lavoro, come più volte denunciato, raggiunge livelli di

insostenibilità. Sperando che i colleghi si rimettano subito – continua Scalzo – ci chiediamo fino a quando potrà proseguire

questa situazione».

Si punta il dito sulla «carente situazione operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce in relazione allo scenario di eventi calamitosi al fine di rendere partecipe e sensibile il Prefetto e i sindaci dei numerosi comuni salentini. In questi giorni di grande attività operativa il Comando di Lecce ha dovuto chiedere manforte ai Comandi limitrofi di Brindisi e Taranto (per la carenza

di mezzi) al fine di poter dare adeguata risposta alla richiesta di centinaia di interventi di incendi e di altre urgenze a tutela della cittadinanza coinvolta. Tuttavia – conclude il segretario – l’attivazione di 1 squadra aggiuntiva AIB in convenzione con la Regione Puglia a partire dall'1luglio prossimo ci sembra ancora troppo poco e troppo in là nel tempo».