Lecce, stanati nove furbetti del reddito di cittadinanza

Lecce - Dichiarano di risiedere in Italia da oltre dieci anni e grazie all'espediente riescono ad ottenere il reddito di cittadinanza, pur non avendone diritto. Sono nove extracomunitari gli ultimi furbetti del reddito di cittadinanza scoperti tra Monteroni e Surbo. A stanarli sono stati i carabinieri in collaborazione col Nucleo ispettorato del lavoro.

I militari, dopo l'esame incrociato dei dati, hanno appurato che quanto indicato nella domanda presentata per ottenere il reddito di cittadinanza non corrispondeva al vero e dunque hanno denunciato i nove, originari della Nigeria, Costa d'Avorio, Senegal e Pakistan a piede libero.

In totale hanno percepito 30.570 euro che adesso dovranno restituire.