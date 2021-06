Commercio auto, a Lecce scoperta frode da 764mila euro: sanzioni per oltre un milione e mezzo

Un’evasione dell’Iva per 764 mila euro - «oltre a sanzioni per circa 1,5 milioni di euro» - è stata scoperta a Lecce dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli a carico dei rappresentanti di una società che opera nel settore del commercio di auto, denunciati all’autorità giudiziaria.

La frode risale al periodo 2019-2020: la società «risultava inesistente presso la sede dichiarata così come al domicilio fiscale del legale rappresentante». L’Agenzia delle dogane ha controllato fatture e spedizione delle auto «provenienti da fornitori comunitari» utilizzando le banche dati e la collaborazione di autorità doganali di altri Stati dell’Unione europea.