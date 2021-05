Leverano, una bimba che legge colora la facciata della nuova biblioteca

«È nata una bambina sulla facciata della nuova Biblioteca di Comunità»: con queste parole il sindaco di Leverano (Le), Marcello Rolli, mostra fiero sui suoi profili social l'opera realizzata dallo street artist salentino Chekos'Art che raffigura una bimba con un libro in mano, appoggiata ad una pila di altri libri, con un fiore tra i capelli, e un uccellino che si è posato sul braccio mentre lei continua a leggere, assorta nella sua storia. «Immaginate con quali occhi sarà vista quella bambina dipinta sul muro quando la scuola che s’affaccia sulla Biblioteca, sarà animata da altri bambini - continua - Cosa resterà nella loro memoria, con quale stato d’animo s’affacceranno dalle finestre per guardarla e quanto tutto ciò potrà incidere nel loro percorso di “educazione all’immagine” e di formazione del senso estetico e della bellezza. L’arte pubblica può essere utile se sa interagire positivamente con la comunità che la circonda»

«Quando frequentavamo, da piccoli, la stessa scuola elementare che adesso è stata ristrutturata, ogni mattina ci fermavamo davanti ad un pannello in ceramica che era posizionato all’ingresso. Era stato collocato all’altezza dei nostri occhi e delle nostre mani. Quell’immagine di ceramica colorata, di fiori e animali, di strane figure che noi guardavamo e toccavamo, è ancora da qualche parte nella nostra memoria. L’arte pubblica può apparire effimera, inconsistente, solo decorativa, in realtà può aggiungere valore allo spazio che la ospita. Certo, anche tutto il resto va migliorato, riqualificato. In questo momento nel mio paese ci sono dieci cantieri aperti. Due imprese stanno asfaltando strade, una sta sistemando alcune aree soggette ad allagamenti, un’altra sta realizzando la rete fognaria, mentre un’altra ancora sta lavorando in via Cesarea, sulla nuova condotta di rete di fognatura bianca. Opere necessarie per le quali siamo consapevoli del disagio che stanno creando ai cittadini, alle attività commerciali, alla viabilità. Per questo chiediamo collaborazione e pazienza». Leverano riparte così, quindi, carica di speranza, con un fiore tra i capelli di una bambina che legge, con un fiore che illuminerà le piazze.