Lecce, parcheggio all’ex Enel ultimi interventi: l’apertura fissata a luglio

LECCE - Non solo «parking», ma anche servizi di ricarica per auto elettriche e car whashing, nonché navette per raggiungere il centro storico e l’area commerciale di Lecce. Ultimi ritocchi prima dell’apertura del parcheggio multilivello di viale De Pietro (tre piani interrati nell’area ex Enel). Un’inaugurazione ormai imminente, prevista per il prossimo luglio (presumibilmente il 15), in coincidenza con l’estate e l’atteso ritorno dei turisti. Proprio nei giorni scorsi l’assessore al Turismo, Paolo Foresio, ha tenuto un incontro con la proprietà del parcheggio ed i rappresentanti dei principali alberghi del centro storico. «Abbiamo voluto un confronto - fa sapere Foresio - proprio per ascoltare le loro esigenze degli operatori anche in relazione alla disponibilità di questa nuova struttura. Nei prossimi giorni faremo lo stesso con i gestori dei B&b e gli operatori commerciali, raccogliendo idee e richieste». Gli interventi più importanti sono ormai conclusi e gli impianti completati, fa sapere chi ha seguito la realizzazione della struttura per conto della società “Power Sun”. In questa fase varie ditte sono al lavoro per rifiniture e collaudi (domani si effettuerà il trattamento con la resina partendo dal terzo piano). La funzione strategica della struttura sarà valorizzata da alcuni servizi, come ad esempio le navette elettriche che collegheranno il parcheggio al centro storico ed all’area commerciale di piazza Mazzini. Si potrà quindi lasciare l’auto, recarsi in pochi minuti a piedi in centro o usufruire di un passaggio “andata e ritorno” senza subire l’impatto del traffico urbano.

Un vantaggio non solo per chi raggiunge Lecce per motivi di lavoro ma anche per i visitatori occasionali e gli ospiti di alberghi e B&b. A questo servizio si aggiungeranno anche le postazioni per la ricarica delle auto elettriche ed il car washing. Sarà, insomma, una struttura organizzata per varie esigenze e che contribuirà non poco a segnare un punto di svolta nella mobilità urbana a ridosso del centro storico. L’organizzazione razionale di spazi interni, corsie e la realizzazione dei diversi servizi ha comportato una riduzione dei posti auto rispetto alla previsione originaria. Si è passati così da 700 a 610 “stalli” complessivamente distribuiti su tre livelli. Il parcheggio multipiano - realizzato con un investimento di oltre 8 milioni di euro - costituirà un supporto logistico di grande aiuto nelle strategie per l’alleggerimento del traffico in centro e dare più spazio alla mobilità alternativa.