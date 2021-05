Muore il frate contagiato a Parabita, religiosi in quarantena

Lecce - È morto il frate 61enne della Basilica Santuario Maria Santissima della Coltura di Parabita, ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale di Tricase in seguito ad una polmonite da Covid. A dare la notizia il rettore della Basilica sulla pagina facebook. «Carissimi, angosciati e addolorati vi comunichiamo che Padre Pino è deceduto poco fa. Lo affidiamo alla misericordia di Dio Padre e all’intercessione della Beata Vergine della Coltura». La Basilica è chiusa dall’11 maggio, i frati del Santuario sono in quarantena ma tra loro non si registrano casi di positività.