Taviano, i parenti in visita nelle Rsa. Le strutture: «Sommersi dalle richieste»

Per gli abbracci bisognerà aspettare. Ma il calore di uno sguardo diretto, di una vicinanza senza vetri, non ha prezzo. Lo testimoniano le lacrime che scendono sui volti degli anziani, che ormai da mesi aspettavano questo momento. Le Rsa pugliesi dopo oltre un anno riaprono alle visite dei familiari.

È dell'8 maggio l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, nella quale sono contenute una serie di linee guida per consentire gli accessi nelle strutture in tutta sicurezza. A seguire una dettagliata circolare emessa dalla Regione Puglia che recepisce in toto le indicazioni ministeriali. Visite nella struttura, all'aperto, rientri in famiglia e uscite programmate.

«Siamo stati sommersi di richieste di incontri, sia da parte dei familiari che dei degenti - spiega Fabio De Marco, dirigente della casa di cura “Villa Armonia” di Taviano, in provincia di Lecce - Abbiamo iniziato la scorsa settimana, facciamo circa tre incontri al giorno, su prenotazione, per il momento solo la mattina, per una durata che va dai 15 ai 30 minuti. La nostra struttura è dotata di un ampio giardino, per cui gli incontri, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, avvengono principalmente all'aperto».

Per gli ospiti incontrare il figlio, il nipote, il coniuge significa continuare a vivere.

«In questa settimana abbiamo notato che il più delle volte gli anziani piangono al primo incontro con i parenti - spiega la psicologa Viviana Politi - una reazione assolutamente normale. Durante il lockdown, quando si è arrivati al blocco totale degli accessi dall'esterno, in molti si chiedevano se avrebbero mai più rivisto i loro cari ed erano molto provati. Si tratta di persone di età avanzata, alcune con gravi patologie, e di conseguenza con una limitata aspettativa di vita. Già la collocazione in strutture come la nostra implica un forzato distacco dalla propria casa e dai propri affetti. Le visite dei familiari significano tutto per queste persone, e quando sono state sospese è subentrato in loro un senso di abbandono. Per fortuna piano piano la situazione sta migliorando». Fino ad ora videochiamate quotidiane, contatti dietro i vetri.

«Abbiamo provato in tutti i modi a non far sentire ai nostri ospiti il peso di questo isolamento forzato - spiega De Marco - la nostra struttura è dotata di ampie vetrate, abbiamo i letti con le rotelle. È stato installato un impianto di microfoni, per cui paziente e familiare potevano parlare direttamente».

Tanti anziani, dunque, ma non solo. Ci sono anche pazienti più giovani, purtroppo in condizioni particolarmente gravi. Come Maria (nome di fantasia), poco più che 40enne, ricoverata da ottobre scorso. Ha la malattia di Huntington, una patologia neurodegenerativa. Non parla, non cammina. Ma è perfettamente lucida. Adesso può incontrare sua figlia, una ragazza di neanche 18 anni. Per le visite è stata dedicata loro un'apposita area della struttura. Tutto avviene secondo i protocolli, alla presenza di un'assistente sociale del comune e di un operatore della Rssa.