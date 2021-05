Gagliano del Capo, il Coronavirus si porta via padre e figlia

Ancora un doppio lutto. Un’altra famiglia falcidiata dal Covid. Una 42enne è morta a causa del Coronavirus appena venti giorni dopo il padre e l’intera comunità di Gagliano del Capo, incredula, si stringe intorno alla famiglia.

Triste destino per Amalia Cucinelli, che dopo aver contratto il Coronavirus era stata ricoverata presso il Dea del “Vito Fazzi” di Lecce, dove le sue condizioni purtroppo sono via via peggiorate fino al decesso avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi. La famiglia Cucinelli aveva da poco dato l’addio al padre di Amalia, Cosimo, 70enne ex dipendente in pensione del Comune di Gagliano, sconfitto dal virus il 20 aprile. Una tragedia nella tragedia che aveva visto negli scorsi giorni l’intera comunità stringersi intorno a lei. La parrocchia di San Rocco confessore aveva invitato i credenti e i gruppi di fedeli a pregare per una ripresa. Il destino ha voluto diversamente.

Amalia era conosciuta da tutti come una grande lavoratrice con un carattere solare. Dopo un passato da operaia presso un’azienda calzaturiera, appena tre anni fa aveva coronato il suo sogno d’amore sposando il suo amato Alfredo e trasferendosi nella nuova abitazione di Salve. Nella casa natale avevano contratto il virus anche la madre e la sorella maggiore, che si sono negativizzate nei giorni successivi senza complicazioni, mentre il fratello gemello Salvatore, insieme a moglie e figlia, ha dovuto assistere impotente all’evolversi degli eventi confortato solo dall’affetto di parenti, amici e conoscenti.

La salma di Amalia giungerà questa mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Gagliano per le esequie.

Non è la prima volta che il Capo di Leuca assiste a tragedie familiari simili. Nella confinante Salignano (frazione di Castrignano del Capo), era toccato a un’altra famiglia salutare per l’ultima volta due fratelli di 78 e 72 anni, morti a marzo a distanza di un giorno l’uno dall’altro sempre a causa del Covid. Non molti giorni dopo Alessano ha dovuto rendere l’estremo omaggio a un 35enne padre di cinque figli, mentre le autorità locali continuano incessantemente i loro appelli al rispetto delle norme sul distanziamento.

E l’ultimo bollettino epidemiologico, diffuso dalla Regione, riporta altri due morti per Covid e 80 nuovi positivi. Quest’ultimo dato è riferito ad 8.631 tamponi eseguiti in 24 ore.

E passiamo ai vaccini. Sabato c’è stato un record di vaccinazioni: 10.301 le dosi somministrate su un totale di 305.514 dosi inoculate finora.

Rilevante il contributo dei medicina generale in ambulatorio, a domicilio e negli hub: 34579 le vaccinazioni effettuate finora.

Si accelera per il completamento della vaccinazione degli over 80: sono 50591 gli over 80 ad aver ricevuto la prima dose e 38207 ad aver completato la vaccinazione.

Grande il contributo dei centri comunali, in ordine di tempo allestiti ad Arnesano, San Pietro in Lama, Seclì, Minervino, Sanarica, Nociglia, Diso, Trepuzzi, Guagnano, Tricase, Ugento.

Fino a domani le persone di età compresa tra i 79 e i 70 anni - che non hanno ancora ricevuto la prima dose e che non hanno effettuato la prenotazione o hanno saltato l'appuntamento - possono accedere direttamente e senza prenotazione presso il Punto vaccinale di popolazione del Distretto socio sanitario di riferimento. L'accesso diretto riguarda i cittadini nati entro il 31 dicembre 1951.