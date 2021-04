Travolto in bici sulla Lecce-San Pietro in Lama: giovane in ospedale, è grave

Un ciclista di origini cingalesi è stato investito ieri in tarda serata sulla strada tra Lecce e San Pietro in lama, da una Fiat Punto. I due mezzi sono entrati in collisione e l'uomo è stato sbalzato dal sellino ed è finito sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dal 118 e condotto all'ospedale Vito Fazzi in codice rosso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per consentire i rilievi e accertare la dinamica del sinistro.