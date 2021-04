Da Bari al Salento per pescare ricci in zona protetta: denunciato sub

Nel primo pomeriggio di ieri la Guardia Costiera di Gallipoli (Le) ha sorpreso e denunciato un pescatore di frodo che da Bari era arrivato nel Salento per fare incetta di ricci nell'area marina protetta di Porto Cesareo. Nel pressi della località Frascone, comune di Nardò (Le), il sub è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza. Già noto per precedenti analoghi, l'uomo è stato fermato mentre trasportava i ricci in auto, facendosi aiutare da un complice. I 650 ricci sono stati rigettati in mare.