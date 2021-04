Lecce, Santa Croce e il barocco si colorano di «noir» nel romanzo della Genisi

LECCE -

Una scrittura a chiaroscuri come le volute di pietra leccese che imbrigliano il vento salentino, questo il ductus narrativo del nuovo libro di Gabriella Genisi “La Regola di Santa Croce”, pubblicato nella collana Nero Rizzoli, già da giorni nelle librerie. Ancora captati dal magnetismo verace e sensuale di Lolita Lobosco, il personaggio nato dalla penna della Genisi trasposto su Rai 1 nella serie televisiva omonima di grande successo, e ci ritroviamo in Salento la terra dove sono ambientate le vicende di Chicca Lopez, già protagonista del romanzo noir “Pizzica amara”.

La Lopez è salentina, giubbotto di pelle e coda di cavallo, in sella alla moto, gender fluid, come la definisce la stessa Genisi, indossa la divisa dei carabinieri nel grado di maresciallo in servizio a Lecce e per il suo carattere poco docile, viene spostata dal nucleo operativo al nucleo tutela patrimonio culturale e paesaggistico dell’Arma. Il trasferimento presenta però delle opportunità investigative inaspettate nascoste sulla facciata cesellata della basilica di Santa Croce a Lecce. Camuffata tra ricami di pietra barocchi, cornicioni aggettanti e fioriti, la carabiniera nota l’incisione di un nome, Eva, uno sfregio nel fregio. Da queste premesse ha inizio il viaggio a ritroso della Lopez in un tempo cronologico ma anche interiore, personale che la vedrà impegnata a risolvere l’enigma legato a quel nome. Seguendo le indagini, il lettore si troverà catapultato in un’estate salentina degli anni ottanta in cui due amici, Renzo e Cesare incontrarono Eva, una bella ragazza bionda, e tra i tre ragazzi si saldò un patto di sangue che li unì indissolubilmente. Viene sviscerata la trama perfetta per un “cold case” ambientato in un Salento noir legato alla Sacra Corona Unita.



Gabriella Genisi, ancora Puglia e ancora Salento ma le differenze con Bari sono molto evidenti.

«La Puglia o come era indicata in antico le Puglie, è un territorio straordinario e diversissimo e il paesaggio non è sfondo ma protagonista, laboratorio continuo di osservazione. Qui siamo in un Salento ancestrale tra macare, cimiteri e magie».



È anche il Salento del Barocco, dei libri, dei poeti e delle libraie.

«La storia ha preso corpo quando sono salita sui ponteggi di Santa Croce con l’imprenditore del restauro Valentino Nicolì e sono stata colpita dalla statua di San Benedetto con il libro della “Regola”. Facile intessere una catena di immaginazione che è partita dal libro ma si è intrecciata ai librai che ho conosciuto in Salento (nel libro è citata Michela Santoro della libreria “Idrusa” di Alessano, ndr.) e ai libri che ho incontrato “L’ora di tutti” di Maria Corti, “La Malapianta” di Rina Durante e l’antologia di poesie di Girolamo Comi, i cui versi aprono i capitoli del libro con affioramenti di dialetto salentino che emergono di tanto in tanto».



Cosa accomuna Chicca Lopez e Lolita Lobosco?

«La tridimensionalità del femminile, la identica capacità empatica di approccio alla vita pur tratteggiate in modo così diverso».

Ma Lolita mangia gli spaghetti all’assassina mentre Chicca frise annaffiate con molto vino. Il cibo ci racconta molto.

«In effetti Lolita è legata alla famiglia e alle abitudini tutte meridionali della tavola come luogo di incontro mentre Chicca è vissuta in una casa famiglia con un’infanzia problematica e non ha acquisito quei rituali quotidiani. Il rapporto con il cibo è una spia importante».



Dove si incontreranno Lolita e Chicca a Monopoli o su un set?

«Incrocio le dita e non escludo un sequel della prima serie e magari in futuro un invito sul set anche per Chicca Lopez».