Taviano, la proposta dell'imprenditore: «Si usi il mio multisala come hub vaccinale»

Un intero cinema da trasformare in hub vaccinale. È la proposta del titolare del multisala di Taviano Antonio Mosticchio che, a titolo completamente gratuito, mette a disposizione la propria attività per la somministrazione dei vaccini alla comunità salentina.

«Una sala da 700 posti consentirebbe a 300 cittadini di attendere in sicurezza», dichiara il proprietario del multiplex Cineteatro Fasano.

«Il cinema è inoltre dotato di una hall molto grande e camerini con servizi igienici che potrebbero diventare gli ambulatori medici per vaccinare. E cinque uscite di sicurezza, inoltre, permetterebbero di regolare i flussi di entrate e uscita delle persone, senza incontrarsi frontalmente».

Una iniziativa che, a suo dire, non farebbe spendere fior di quattrini all’amministrazione pubblica. «Quelle centinaia di migliaia di euro, piuttosto, investiamoli nell’acquisto di vaccini per uscire il prima possibile da quest’incubo».

Mosticchio spera che qualcuno, tra rappresentanti delle istituzioni regionali e degli uffici sanitari possa contattarlo per aderire all’iniziativa. «Un’idea che mi auguro possa prendere piede e che venga replicata dagli altri miei colleghi, titolari di multisala. Così come in altre regioni d’Italia».

L’imprenditore tavianese aveva lanciato anche altre iniziative come quella, provocatoria ma non troppo, dell’apertura del cinema nonostante la chiusura imposta dal Decreto della Presidenza del consiglio dei ministri nello scorso autunno. A ottobre, infatti, era stato l’autore di una forma di «disobbedienza civile», lanciando l’hashtag sui social network #iorestoaperto. Esasperato dall’investimento economico sostenuto per procedere con gli adeguamenti alla normativa anti Covid e poi ritrovatosi chiuso dall’ennesimo decreto, Mosticchio decise di proseguire con la programmazione. «Non una sommossa» dichiarò in quell’occasione ai funzionari della questura leccese che lo contattarono, «ma una forma di protesta pacifica di un imprenditore che dall’inizio della pandemia ha rimesso di tasca propria una somma di circa 60mila euro». Intanto, mentre ci si attendeva la riapertura dei cinema e dei teatri per il prossimo 27 marzo, gli italiani si ritrovano ancora a brancolare nel buio.