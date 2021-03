Unisalento, nuovo corso di laurea: la scommessa Medtec a Lecce

LECCE - Professor Alessandro Sannino, lei è il delegato alla Ricerca di Unisalento. A settembre sarà varato il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a forte vocazione tecnologica e bioingegneristica. E’ riduttivo, dunque, parlare di Medicina a Lecce? Mettiamo ordine e precisiamo i fondamentali: cos’è Medtec?

«Medtec non è solo Medicina, e non è soltanto Lecce, è la Puglia o meglio l’intero Mezzogiorno che lancia una sfida, coltiva un sogno e pianta un seme importante. La sfida è quella di anticipare tutta l’Europa nell’adeguarsi al cambiamento ed alla rapida evoluzione del settore. In un futuro, prossimo e non remoto, il chirurgo non entrerà più in sala operatoria, ma controllerà un robot che amplificherà le sue capacità di intervento, senza sostituirsi a lui; il clinico non farà più solo affidamento su un’esperienza personale, ma dovrà saper interrogare una macchina in grado di gestire milioni di dati. E’ evidente che, in uno scenario del genere, il medico dovrà necessariamente acquisire una serie di competenze ingegneristiche che gli consentano di gestire al meglio questa storica transizione: da una medicina assistita dalle macchine ad una medicina integrata con le macchine. Medtec è la risposta a questa transizione. Una risposta che vede la Puglia protagonista assoluta: prima esperienza pubblica in Europa di questo tipo, dopo quella lanciata appena due anni fa da Humanitas e Politecnico di Milano, che è una Scuola privata. Una risposta che propone la formazione di un profilo innanzitutto di un laureato in medicina e chirurgia, che con un impegno ulteriore acquisisce il secondo titolo di Ingegnere Biomedico di primo livello. Un medico-ingegnere che farà senz’altro il medico, ma che avrà solide basi per dialogare con le macchine e chi le progetta, per fornire un servizio migliore al paziente, ed essere lui stesso il motore dei futuri sviluppi di frontiera della medicina del futuro. Questo è il sogno. Il seme, invece, saranno tutti quelli che verranno a studiare qui. Saranno loro i veri fondatori della Scuola Medtec del Mezzogiorno, investendo prima in una formazione di eccellenza e poi, ne son certo, in un percorso che lascerà le sue radici in questo meraviglioso territorio».

L’estate scorsa è stata annunciata la nascita del progetto del Salento Biomedical District, la piattaforma per veicolare, sviluppare e implementare la cultura biotecnologica e il ricorso alle nanotecnologie. L’istituzione del Corso di Laurea in Medtec è stata l’evoluzione naturale di quel progetto?

«Medtec è una componente importante di quel progetto, con il quale l’anno scorso è partito anche il Corso di laurea in Ingegneria Biomedica. Sono i pilastri di un sistema di attrazione di cervelli, di finanza di rischio e di accelerazione di impresa sul nostro territorio che non credo abbia precedenti, se non in contesti molto circoscritti e lontani, quali il Massachusetts, la Silicon Valley, alcuni contesti in Israele. Mi spiego meglio. La Regione ha già effettuato, negli ultimi anni, importanti investimenti in ricerca e sviluppo nel settore, con un approccio molto lungimirante e strutturato. Oggi abbiamo laboratori e competenze d’avanguardia diffusi sull’intero territorio regionale, che hanno già fatto nascere importanti realtà imprenditoriali, che stanno crescendo in fretta sul territorio ed attraggono finanza di rischio dall’estero. Gli 83 milioni stanziati nel Medtec sono un ulteriore ed importante investimento della Regione in questa direzione. Da una parte potenziano le competenze, orientandole nella direzione di chi soffre e potrà beneficiare di questi sforzi, dall’altra moltiplicano le possibilità di sviluppo di tecnologie all’avanguardia nel settore. E’ un investimento che si aggiunge agli hub di incubazione di impresa, e ai nuovi fondi di investimento pubblici nelle start up innovative, per l’attrazione di finanza di rischio, ed è in linea con le best practice internazionali, quali il Fondo di investimento europeo voluto dall’European Innovation Council, perfettamente integrato con l’iniziativa che la Puglia sta già avviando. Lungimirante questa amministrazione regionale nell’anticipare i trend internazionali, coraggiose le Istituzioni del territorio, Asl, Università, Centri di Ricerca, a rispondere a questa chiamata, rafforzato l’intero Sud Italia da un’iniziativa che certamente saprà mettere a sistema il meglio delle sue esperienze».

Cito il Rettore Pollice: il percorso del Medtec non duplica esperienze già presenti sul territorio regionale ma completa e rafforza l’offerta formativa e assistenziale. Nessuna concorrenza quindi con Bari e Foggia?

«E’ proprio così. Questa iniziativa va a colmare un gap che non è territoriale ma globale. E’ un percorso formativo che non ha precedenti, come detto, e che pone l’intero Sud Italia all’avanguardia di un cambiamento epocale nel modo di pensare e approcciare la Medicina del futuro. E’ anche una concreta e meravigliosa testimonianza del rafforzamento dell’asse Nord-Sud: siamo in stretto contatto con le strutture del Nord Italia che hanno avviato la prima iniziativa privata in questa direzione, e lavoreremo insieme per aggregarne altre e condividere esperienze e percorsi, con l’obiettivo di crescere finalmente insieme. Non mi soffermo sul turismo sanitario che ha visto grandi flussi migratori dai nostri territori verso le strutture del Nord Italia, con tutte le difficoltà per chi soffre e per le famiglie, sradicate dal proprio contesto nei momenti più difficili. Questa è una bellissima risposta, congiunta dell’intero territorio nazionale, a quella domanda che credo tante volte ci siam posti: perché non qui?».

Il progetto è ambizioso. Si punta ad un percorso formativo di eccellenza e al conseguimento di tre obiettivo. Il primo: attrarre i migliori docenti e invertire i flussi in uscita sia di chi lascia il Salento per studiare e sia di chi va a curarsi fuori Regione. A che punto è questo percorso? Docenti, strutture…

«L’eccellenza è la prerogativa essenziale. Non si può immaginare una transizione epocale senza puntare sul meglio in assoluto. Abbiamo lavorato per concepire un percorso eccellente. Il reclutamento sarà effettuato necessariamente in modo graduale, ma puntando sempre al massimo della specializzazione. Siamo già pronti per partire il prossimo anno accademico, una volta completato, ci auguriamo positivamente, il percorso che vede ancora alcuni passaggi istituzionali. Le strutture per i primi anni sono pronte. Il loro successivo potenziamento è già più di un progetto e le basi per creare una struttura di eccellenza sono già solide. Non c’è dubbio sull’eccellenza dell’offerta formativa. Rafforzeremo i percorsi di ricerca, anche traslazionale, nel settore, e di conseguenza il servizio di assistenza ne gioverà. Buona didattica, buona ricerca e buona assistenza sono 3 tessuti di un solo organo, mi passi l’analogia, che funziona solo se non c’è perfetta sincronia tra loro».

Pensi ad un messaggio da inviare ad un liceale che, dopo la maturità, deve scegliere facoltà e università alle quali iscriversi. Perché Medtec di Unisalento?

«Tocca un tasto molto delicato. I giovani sono l’oro del mondo, non appartengono, mai più di oggi, a nessun territorio, e le loro scelte devono essere indipendenti e sostenute: ne sanno molto più di noi di futuro, e lo scriveranno meglio di qualsiasi scienziato navigato. Mi limito a dire che chi sceglierà il nostro percorso avrà l’opportunità di formarsi su una strada che punta sicuramente al futuro, costruita con fatica e coscienza su esperienze di eccellenza, aggiornata con dedizione per adeguarsi costantemente ad un cambiamento dinamico e fisiologico. Avrà però anche la responsabilità di costruire, ovunque decida di continuare il suo percorso, il proprio tassello della Scuola Medtec del futuro. Se deciderà di farlo qui nel Mezzogiorno saremo ancor più felici. L’unica promessa che posso fargli in questo momento, che è anche un augurio, è che ce la metteremo tutta perché diventi un professionista migliore di tutti noi».

Come sarà allora la figura professionale del medico laureatosi a Lecce?

«Sarà innanzitutto un medico. Avrà poi una formazione di base in Ingegneria Biomedica, che gli consentirà di acquisirne gli elementi fondamentali, oltre agli strumenti per approfondire gli aspetti tecnologici coinvolti nella sua successiva specializzazione. Ad ogni branca tipica del percorso formativo in medicina e chirurgia sarà affiancata una formazione specifica sugli aspetti tecnologici ad essa associata, che includono la medicina rigenerativa, le tecnologie più avanzate per la riabilitazione, il sensoring, il monitoring applicato ai sistemi diagnostici, con attenzione a descrivere quel che è già disponibile e quel che lo sarà in futuro».

Le infrastrutture della città sono pronte a questa nuova sfida?

«Sono stati fatti importanti investimenti infrastrutturali in città, un esempio importante è il Dea, ed altri sono in programma grazie alla preziosa collaborazione con la Asl ed alla costante attenzione della Regione. E’ chiaro che questo percorso non si completerà mai, perché avrà bisogno di continui aggiornamenti, così come la ricerca non si fermerà mai nel rispondere a esigenze sempre nuove e complesse. Mi piace però ricordare qui gli insegnamenti dei miei Maestri: il più importante prodotto dell’attività di ricerca non sono le infrastrutture né le scoperte scientifiche, obsolete nel momento stesso in cui vengono realizzate. Il vero prodotto sono i ricercatori, e le persone che si formano su questo percorso. In tal senso, siamo pronti oggi, e più e meglio di noi saran pronti gli allievi di domani».