Lecce, focolaio Covid in reparto Oncologia: Procura apre fascicolo

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine sui 22 contagi e i tre decessi avvenuti nel reparto di oncologica del Vito Fazzi di Lecce dove nelle scorse settimane si è registrato un preoccupante focolaio di contagi da infezione Covid-19. Si tratta - sottolineano fonti della Procura - di un atto dovuto a seguito di quattro esposti giunti in Procura con i quali si chiede di indagare sulla diffusione del virus nel reparto. Per ora nel fascicolo d’inchiesta non vi sono indagati.

Sono 18 finora i pazienti contagiati assieme a quattro operatori sanitari, mentre sono tre i pazienti deceduti dopo il contagio. Il reparto di oncologia è tuttora chiuso. Le degenze al padiglione restano bloccate ma i trattamenti già programmati per i pazienti ricoverati continuano previo l’esito del test antigenico. I ricoveri saranno riattivati gradualmente.