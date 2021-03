Copertino, la denuncia del parroco: «Quel défilé di intimo in chiesa è blasfemo»

LECCE - La sfilata di alta moda dello stilista Antonio Tarantino Concept, prevista per domani in streeming nella seicentesca chiesa di Santa Chiara divide l’opinione pubblica di Copertino. Monta l’indignazione per la «violenza contro un luogo sacro che ha visto la prima estasi di san Giuseppe da Copertino». La notizia dell’evento, assunta dall’Albo pretorio del Comune con cui tra oggi e domani viene autorizzata la sosta in piazza del Popolo (area in cui vige la ZRU), ai veicoli degli organizzatori, ha scatenato immediate polemiche circa l’utilizzo della chiesa che resta consacrata, sebbene concessa al Comune per 99 anni dalla Curia vescovile di Nardò per manifestazioni culturali. Il fatto ha inevitabilmente acceso la polemica sui social, tra chi ritiene che quello è un luogo di culto e perciò dovrebbe spingere a scelte più oculate, e chi ammette che non c’è nulla di male. «La chiesa delle Clarisse è uno dei luoghi più belli della città - ha incalzato il consigliere comunale Alessandro Nestola. «Il fatto che questo luogo sia usato come sfondo per una sfilata di moda che raggiungerà tutto il mondo dovrebbe renderci felici. A volte si parla di Medioevo accostandolo al nostro paese». «Nessuno vuol tornare al Medioevo - rintuzza Maverik D’Adamo - che non è un tempo storico da dimenticare, ma resta migliore rispetto alla sua triste reputazione». Su tutti si è levata la voce di mons. Pinuccio Sacino: «Non si tratta solo di abiti con trasparenze varie, ma anche di biancheria intima - afferma il sacerdote, che aggiunge: «Nessuna meraviglia, ma sfilare in un luogo che rimane sacro non solo non è opportuno ma addirittura è blasfemo. Mi si dirà che sono antiquato, da Medioevo. Ma chi scrive o pensa questo, non conosce la storia e tanto meno il Medioevo ». E non manca una frecciatina al sindaco, Sandrina Schito: «Se poi dietro di lei- conclude Sacino - ci sono personaggi che hanno una loro visione del Sacro e in nome della cultura per loro tutto fa brodo, allora siamo davvero alla frutta».