Estorsioni, a Surbo faceva inginocchiare le vittime e le sequestrava: in cella

Un 28enne, Giovanni Negro, di Surbo, è stato arrestato dai Carabinieri perchè accusato di rapina, violenza privata, sequestro di persona, estorsione e porto d'arma. Il giovane è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Lecce, Giulia Proto, che ha accolto le richieste del pm Luigi Mastroniani.

Tale risultato è frutto di una indagine avviata dai Carabinieri di Surbo che si è concentrata su Negro, ritenuto autore di una serie di episodi estorsivi nei confronti di commercianti della zona costretti a pagare somme di denaro e impauriti dal modo di fare del giovane.

In uno dei casi scoperti dai militari, Negro avrebbe costretto una vittima a consegnargli una modica somma di denaro, impossessandosi della chiavi dell'auto e costringendo il malcapitato a salire a bordo della vettura dove è rimasto per oltre due ore contro la sua volontà.

Episodio ricostruito dagli investigatori dell'Arma anche grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e alla riprese delle telecamere di videosorveglianza.

Ma non è tutto. In uno degli ultimi fatti, avvenuti un mese fa, Negro avrebbe minacciato una vittima puntandogli un fucile in faccia, costringendolo a inginocchiarsi. Negro, da oggi, è rinchiuso in carcere.