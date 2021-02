Surbo, rinvenuta auto crivellata da colpi di arma da fuoco

SURBO - La carcassa di un’auto abbandonata, una Fiat Punto nera, è stata trovata crivellata di colpi d’arma da fuoco, nella zona industriale al confine tra i comuni di Surbo e Lecce, in Salento.

Nella carcassa della Punto, che non ha le ruote anteriori né il motore, sono stati trovati pezzi di altre autovetture e una cartuccia. L’auto, che non risulta rubata, è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti tecnico-scientifici. Indagano i carabinieri.