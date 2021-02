Galatone, chiede reddito di cittadinanza, ma la famiglia aveva vinto al gioco mezzo milione di euro

Nababbi grazie alle vincite on line, ma ogni mese a casa arrivava pure il reddito di cittadinanza.

Lo «strano caso» si è consumato a Galatone. Una donna di 58 anni, per oltre un anno e mezzo ha percepito il vitalizio statale. Per ottenerlo, però, ha «dimenticato» di dire che in tre anni la sua famiglia aveva vinto al gioco oltre mezzo milione di euro. E adesso, scoperto l’inganno - o presunto tale - rischia il processo per false dichiarazioni.

La storia inizia a febbraio del 2019, quando la signora dichiara 32 euro di Isee, praticamente una situazione economica al limite dell’indigenza. Che le assicura il vitalizio fino alla fine del 2019. Stando alle indagini svolte dalla Guardia di finanza, per ottenere la proroga del beneficio, la 58enne integra la domanda con una attestazione Isee datata gennaio 2020 rilasciata dall’Inps sulla scorta di una autocertificazione (la Dichiarazione sostitutiva unica). Con quel documento indica una situazione economica equivalente di 1.763 euro. E il vitalizio continua ad arrivare. Nessuno sapeva ancora che la sua famiglia era stata letteralmente baciata dalla fortuna. E che fortuna.

I finanzieri hanno scoperto che in tre anni, dal 2017 al 2020, marito, moglie e i loro due figli avevano vinto una somma complessiva di quasi 560mila euro. Lei, ne aveva vinti 72.260 euro. Spiccioli rispetto a quanto fatto dal marito, che sempre in quei tre anni aveva vinto al gioco quasi mezzo milione di euro, esattamente 477.848 euro. E il figlio altri 7.580. Fanalino di coda la figlia, che nel 2017 aveva vinto 370 euro. A conti fatti, in tutto, 558mila euro e qualche spicciolo. Che di certo, se dichiarati, non le avrebbero consentito di ottenere in un anno e mezzo (da aprile 2019 a novembre 2020) 15.918 euro di reddito di cittadinanza.

Ma la Procura, adesso, chiede lumi di quanto accaduto. La signora, indagata per false dichiarazioni, e assistita dall’avvocato Maurizio My, dovrà raccontare la sua verità. È vero, hanno vinto, ma quanto hanno giocato e perso?