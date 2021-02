Dal Salento gli Sbalzi d'Umore alle finali regionali di Sanremo Rock

Il rock della band salentina Sbalzi d’Umore vola alle finali regionali di Sanremo Rock & Trend, costola del più famoso festival della canzone italiana, nato nel 1987 ed ormai volto alla 34^ edizione, e che ospitò sul suo palco, ancora giovani e sconosciuti, artisti del calibro di Litfiba, Ligabue, Bluvertigo ecc..

Apprezzata dalla direzione artistica e casting di Sanremo Rock, la band leccese è stata ammessa direttamente tra gli 8 finalisti di girone, alle finali regionali (denominate Live tour Sanremo Rock) col brano “Andare Via”, pubblicato nel febbraio 2020 insieme al videoclip girato lungo le coste del Salento da Jory Stifani.

Dovranno pertanto partecipare alle finali in programma tra la primavera e l’estate prossime, per sperare a settembre di approdare sul palco dell’Ariston.

Gli Sbalzi d’Umore composti da Giorgio (chitarra e voce) e Marco (batteria) entrambi originari del capoluogo salentino, Lecce, sono nati nel 2019, pubblicando fino ad ora sei brani inediti: Andare via, Urlare, Hai ragione anche tu, Giulia, L’una e zero otto e Ricominciare. Adesso stanno lavorando per l’uscita di un EP.