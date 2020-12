Lecce, la fretta del riscatto: «Via i veleni della sconfitta»

LECCE - Ritrovare la via maestra. Sul piano della prestazione, ma anche del risultato. È con questo imperativo che oggi, alle 19, il Lecce affronterà la Spal in campo avverso, in un match che opporrà due delle tre formazioni retrocesse dalla massima serie, che ambiscono a farvi immediato ritorno. Due complessi che, però, al momento occupano la quinta e la sesta posizione e sono quindi costretti ad inseguire.

Dopo la figuraccia rimediata sabato con il Pisa, il Lecce deve assolutamente reagire, dimostrare di che pasta è fatto. «La squadra è pronta per disputare una grande partita – garantisce Salvatore Lanna, vice di Eugenio Corini, che anche oggi sostituirà il tecnico bresciano in panchina – Siamo consapevoli della brutta prova sfoderata contro i nero-azzurri, ma siamo anche convinti della nostra forza. I ragazzi si sono preparati bene, hanno recuperato le energie. Sono focalizzati sulla Spal».

Lanna è convinto che sia «un bene tornare immediatamente in campo». «Saremo costretti ad eliminare in fretta le scorie della partita persa col Pisa, concentrandoci su quella con gli estensi», prosegue il trainer, che aggiunge: «Per quel che riguarda l’incontro di sabato scorso, escludiamo che ci sia stato un calo fisico. Piuttosto, siamo mancati a livello mentale, dopo nove risultati utili di fila. Ma ora bisogna voltare pagina. Abbiamo analizzato la pessima prestazione sfoderata nel confronto con i toscani, ma ci siamo soprattutto proiettati su ciò che sarà necessario fare con la Spal».

La squadra ferrarese vanta la retroguardia meno battuta della B, il Lecce l’attacco più prolifico: «I nostri rivali sono solidi. Hanno qualità importanti, ma non sono nel pacchetto arretrato, che si sta comportando molto bene, incassando poche reti. Anche davanti dispongono di uomini di valore, calciatori brevilinei e tecnici, bravi in contrattacco. Noi, però, abbiamo le nostre armi e siamo convinti di poterci contrapporre bene».

L’ambiente-Lecce si aspetta una grande prestazione, una prova di spessore che cancelli le ombre allarmanti che sono emerse nel confronto con il Pisa. «Siamo convinti di essere in grado di dare una risposta adeguata – sostiene Lanna – Innanzitutto dal punto di vista caratteriale, dimostrando tenacia, voglia di lottare, determinazione. Si daranno battaglia due schieramenti forti, che stanno disputando un ottimo campionato. Sarà un bel test».

Mai come in questo caso è difficile prevedere le scelte del tandem Corini-Lanna, in quanto il bivio odierno è senza dubbio estremamente delicato. L’unico atleta out è il centrale difensivo Dermaku, che non figura nella lista dei convocati anche in questa sfida.

Ma ci sono dei dubbi anche sulle condizioni di Mancosu, tenuto a riposo nei primi 45’ del match con il Pisa e poi gettato nella mischia nella ripresa. Il trequartista sardo accusa una dolenzia al retto femorale della coscia destra. Ieri ha eseguito una risonanza magnetica ed una ecografia ed entrambe hanno dato esito negativo, chiarendo che il capitano non ha nulla di grave. Dopo la gara di sabato, la bandiera giallorossa non si è allenata, sottoponendosi alle terapie del caso, mentre ha svolto solo in parte la rifinitura.

Stante l’importanza del match con la Spal, difficilmente il Lecce rinuncerà a lui se sarà in grado di andare in campo, stringendo i denti.

I salentini potrebbero schierarsi con Gabriel, Adjapong, Lucioni, Meccariello e Calderoni (o Zuta) in difesa, Paganini (o Majer), Tachtsidis e Henderson in mediana, Mancosu sulla trequarti, Stepinski e Coda in attacco.