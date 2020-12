Coronavirus, Tricase piange suor Pina, morta in ospedale. Altre sorelle contagiate

Muore di covid suor Pina Leuzzi delle suore Marcelline che gestiscono l’ospedale «Panico» di Tricase: era una delle quattro religiose per le quali negli ultimi dieci giorni si era reso necessario il ricovero al Dea di Lecce. Altre tre suore, tra cui Margherita Bramato, direttore generale dell’azienda ospedaliera tricasina (per le arrivano positive notizie di miglioramento generale), sono ancora ricoverate a Lecce: per una delle tre le condizioni sembra si siano aggravate e si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

Suor Pina Leuzzi è morta alle prime luci dell’alba di ieri. Era stata ricoverata tre giorni prima, viste le difficoltà respiratorie e l’età avanzata. La religiosa era arrivata a Tricase l’8 ottobre 1961, accompagnata dalla madre generale Elisa Zanchi e dalla superiora delle Marcelline di Lecce, Rosetta Tagliasacchi.

Il covid era entrato a gamba tesa nella famiglia delle Marcelline negli ultimi giorni di novembre e già il 1° dicembre erano 10 le religiose in quarantena in un’ala riservata della loro casa, all’interno dell’area ospedaliera, l’«Oasi». Un’altra diecina di suore, invece, non avevano contratto il virus.

Da sottolineare che il binomio vigilanza e cura: vigilanza sulle possibili occasioni di contagio e cura dei pazienti ha accompagnato sin dal marzo scorso la vita dell’ospedale. Ed anche in questo caso l’ospedale non ha avuto ripercussioni o espandersi di focolai: le suore erano all’Oasi, nella loro casa. Il 2 dicembre la notizia che una delle sorelle, dopo una serie di esami diagnostici effettuati nella struttura ospedaliera, e persistendo una elevata difficoltà respiratoria, era stata trasferita al Dea di Lecce, essendo l’ospedale di Tricase no-Covid, gettò nello sconforto una città intera: a Tricase c’è uno speciale connubio che da oltre cinquant’anni unisce la città alle Marcelline.

Nei giorni successivi, come detto, altre due suore hanno avuto necessità di ricovero al Dea di Lecce; tre giorni fa, la quarta, proprio Pina Leuzzi. Tricase trattiene il respiro: dire che cominci ad avere paura non sarebbe un azzardo. Ieri pomeriggio il sindaco Antonio De Donno ha emanato un’ordinanza sindacale con la quale vieta su tutte le piazze cittadine nonché sul Lungomare Cristoforo Colombo a Tricase Porto e su Via Carlo Mirabello a Marina Serra lo stazionamento, è consentito il solo transito. Vietate anche le visite in caso di funerali al domicilio del defunto (con l’esclusione dei parenti). Previste multe fino a mille euro.