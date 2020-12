Matino, tromba d'aria devasta il cimitero: danni alla pavimentazione

Una tromba d’aria si è abbattuta nella notte a Matino, in Salento. La zona colpita è soprattutto quella del cimitero ma si registrano danni anche in alcune zone della città dove il vento ha danneggiato muretti, divelto cartelloni pubblicitari e abbattuto grandi alberi. La tromba d’aria non aveva la stessa intensità di quella che nei giorni scorsi ha creato numerosi danni alla zona industriale di Soleto-Galatina. Però parecchi alberi secolari sono stati abbattuti nel cimitero, causando danni alla pavimentazione. Non ci sarebbero danni alle sepolture. Sul posto stanno operando i tecnici del comune coadiuvati dalla protezione civile.