Tricase, una casa nuova per 27 famiglie: consegnati alloggi popolari dopo 4 anni

Consegnati ieri a Tricase i primi 27 alloggi di edilizia residenziale popolare ai nuclei familiari risultati beneficiari della graduatoria approvata con determinazione n. 32 del 16 febbraio 2016. È stata una vera e propria festa: adulti e bambini, donne e uomini che attendevano da anni, ieri mattina si sono ritrovati, all’unisono, nelle parole di una mamma che, a voce alta, ha esclamato: «Oggi è uscito il sole. Ma per la mia famiglia oggi è veramente una giornata di sole; abbiamo, finalmente, una casa!». E la commozione s’è impossessata di tutti i presenti.

Primo fra tutti il sindaco Antonio De Donno che ha voluto sottolineare come «Oggi non è la festa dell’amministrazione comunale, ma la festa di queste famiglie; è un passo importante per il tessuto sociale della città. Per un iter che s’è concluso, uno nuovo se ne riapre: la struttura amministrativa del comune è già al lavoro per la predisposizione del nuovo bando per l’assegnazione di altri 19 unità abitative».

Accanto al sindaco c’era tutta l’amministrazione comunale, l’amministratore unico di Arca Sud Salento Alberto Chiriacò, il direttore di Arca Sud Sandra Zappatore che ha assicurato «che tutte le fasi dell’assegnazione sono state seguite in perfetta sintonia con i funzionari del Comune e che si proseguirà celermente anche per il nuovo bando e per le future assegnazioni» e il funzionario comunale Massimo De Santis che ha seguito, quasi fratello di ogni famiglia, tutte le fasi.

Soddisfazione ha espresso l’assessore alle Politiche Abitative e al Welfare del comune di Tricase, Anna Forte, che ha assicurato che «la questione sociale è in cima all’agenda politica e amministrativa della giunta guidata dal sindaco De Donno».

Alla consegna, da remoto, ha partecipato l’assessore regionale Anna Grazia Maraschio che ha sottolineato come «la consegna degli alloggi popolari è il momento più significativo delle attività delle Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare. L'impegno della Regione – ha sottolineato l’assessore Maraschio - proseguirà per assicurare efficienza a questi Enti che soddisfano bisogni primari della popolazione».

Da sottolineare che tutte le unità abitative sono state completate mettendo in atto le più moderne tecniche di costruzione ed efficientamento energetico, tra cui rivestimenti a cappotto, infissi a taglio termico, impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. Al fine di evitare le occupazioni abusive degli alloggi oggetto del nuovo bando, il Comune si è impegnato ad introdurre le misure di sicurezza e vigilanza degli stessi.