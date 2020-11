Carmiano sciolto per mafia: interdittiva a 8 società dell' ex sindaco

LECCE - Il prefetto di Lecce Maria Rosa Trio ha disposto l’interdittiva antimafia nei confronti di 8 società riconducibili alla famiglia dell’imprenditore salentino Giancarlo Mazzotta, ex sindaco di Carmiano, comune sciolto per mafia dal Consiglio dei Ministri a dicembre del 2019. Si tratta di un procedimento amministrativo consequenziale allo scioglimento del consiglio comunale di Carmiano nonché al procedimento penale in cui l’ex sindaco è coinvolto, insieme ad altre cinque persone, davanti ai giudici del Tribunale di Lecce per presunti illeciti legati al rinnovo, nel maggio del 2014, del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono estorsione aggravata dal metodo mafioso, tentata e consumata, violenza privata, tentata concussione.