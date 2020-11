Nardò, la padrona si sente male: salvata dal suo cane

Il piccolo Moro, un pincher molto sveglio, avvisa con i latrati che la sua padrona non sta bene. Poi, quando arrivano i vigili del fuoco e l’ambulanza, lui gira come una trottola intorno ai mezzi di soccorso, comprendendo perfettamente la situazione. Alla fine, stremato per lo stress, viene coccolato e rassicurato da alcuni vicini di casa. Attenderà il ritorno della sua amica padroncina. È successo tutto ieri mattina, praticamente all’imboccatura di via Amendola, a due passi dal municipio di piazza Cesare Battisti. Pare che la donna sia caduta in casa, alle prime ore del mattino, forse in seguito ad un improvviso malore. Un giramento di testa, insomma, e si è ritrovata a terra. Con molta fatica è riuscita a raggiungere il telefono mentre Moro faceva baccano per attirare l’attenzione. Alla fine la signora è riuscita a fare la telefonata chiedendo aiuto e sul posto sono giunti, con due mezzi, i vigili del fuoco. Una volta sul posto e accertata l’ubicazione della casa, praticamente all’ingresso del Centro storico, hanno infranto una porta a vetri. Il primo ad uscire per invitare i pompieri ad entrare è stato proprio il pincher che ha “scortato” i soccorritori. La donna accusava forti dolori ad un braccio, probabilmente fratturato. In zona anche un’autoambulanza del 118 che ha preso in carico la donna mentre il cagnolino girava in tondo come un ossesso.

«Aveva capito tutto - dice un testimone - sembrava che volesse circoscrivere l’area nella quale si trovava l’autoambulanza ed evitare che andasse via». Il piccolo Moro, in conclusione della giornata scioccante per sé e per la sua padrona, è stato consolato da alcuni suoi amici umani che lo conoscono benissimo perché è considerato la mascotte della zona dell’Inferno, l’antichissimo quartiere nel quale si trova l’abitazione.