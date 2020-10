Coronavirus a Lecce, positivo un avvocato: sanificata l'area del Tribunale

LECCE - Il presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi, ha disposto la sanificazione del quinto piano dello stabile di viale De Pietro, dopo che un avvocato de Foro di Lecce è risultato positivo al Covid. Il professionista ha scoperto di aver contratto il virus nel corso di un accertamento effettuato in ospedale per altri motivi nelle scorse ore. L’avvocato, nella giornata di ieri, si era recato al quinto piano del Tribunale, dove si trovano le cancellerie dei Gip, e nelle ore successive avrebbe scoperto di essere positivo al contagio durante dei controlli in ospedale. Il professionista , asintomatico, è ora in quarantena fiduciaria.