Salento, abusò della figliastra disabile: condannato

Quattro anni di reclusione per aver abusato della figliastra disabile della sua ex.

Per questo ieri mattina il gup Edoardo D’Ambrosio ha condannato un uomo di 41 anni, originario del magliese, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata.

Il pubblico ministero Maria Rosaria Micucci aveva invocato per lui una pena di poco superiore rispetto a quella inflitta, quattro anni e mezzo. Il giudice ha inoltre disposto il risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.

L’imputato, ora sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, finì agli arresti domiciliari lo scorso anno.

L’inchiesta, condotta dagli agenti del commissariato di Galatina, venne avviata in seguito alla denuncia presentata dalla madre della ragazza.

La giovane, una 18enne affetta da un disagio psichico, avrebbe fra le lacrime rivelato alla mamma quelle attenzioni morbose rivolte dal patrigno. Baci, carezze e palpeggiamenti furtivi, lontano da occhi indiscreti. Condotte che si sarebbero ripetute in due o tre occasioni nell’arco di un mese.

Il 41enne in sede di interrogatorio ha sempre sostenuto di non aver mai neanche sfiorato la ragazza, in nessuna occasione. Ma il giudice è stato di diverso avviso.

La presunta vittima è stata sentita nel corso dell’incidente probatorio, confermando di aver subito gli abusi e fornendo ulteriori particolari.

L’uomo era assistito dagli avvocati Antonio Corvaglia e Giuseppe Gatti, mentre la presunta vittima era rappresentata dall’avvocato Alessandro Stomeo.

La difesa probabilmente ricorrerà in appello.