Novoli, scarsa igiene e troppi ospiti: chiusa struttura per anziani

Più ospiti rispetto al numero consentito e gravi carenze igieniche. Sono le irregolarità che i carabinieri del Nas di Lecce hanno riscontrato in una struttura ricettiva per anziani di Novoli. L’esito degli accertamenti ha avuto una doppia conseguenza: da un lato la sospensione dell’attività; dall’altro la segnalazione alla Procura del responsabile della struttura. L’ordinanza dispone la sospensione non con decorrenza immediata ma dal 19 ottobre per consentire la sistemazione degli ospiti.

Ma andiamo con ordine.

La verifica ispettiva rientra nell’ambito dei controlli avviati in tutti i settori, dai carabinieri per la Tutela della Salute, che sono in prima linea per contrastare i contagi da COVID-19.

Nella struttura di Novoli - va detto - non sono stati riscontrati ne’ tra gli ospiti ne’ tra il personale positivi al Coronavirus.

Dell’esito dei controlli vi è traccia nel consuntivo pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Si legge: «Il Responsabile del settore Affari Generali, a seguito di una segnalazione da parte del NAS, ha disposto la sospensione di una struttura ricettiva per anziani. Il provvedimento scaturisce da una verifica ispettiva effettuata nell’ambito della strategia di contrasto al COVID-19, nel corso della quale i militari avevano rilevato che il plesso, oltre ad essere oggetto di gravi carenze igieniche, ospitava un numero di persone superiore a quanto consentito. Il valore della struttura ammonta a circa un milione di euro».

E, infatti, al termine del controllo eseguito a «Villa Elena» i carabinieri hanno riscontrato la presenza di 26 anziani invece dei 18 che ne erano previsti. Oltre ad alcune carenze strutturali, è stato rilevato che alcuni ambienti, quali l’infermeria e la palestra, erano state convertite in stanze di degenza.

Al temine dei controlli i Nas di Lecce hanno trasmesso un’informativa al comune di Novoli alla quale il direttore generale ha dato seguito con il provvedimento che dispone la sospensione dell’attività della struttura ricettiva per anziani. Sospensione - come già detto - non immediata ma con decorrenza 19 ottobre.

La stessa informativa è stata inviata anche in Procura. È stata segnalata la posizione del responsabile della struttura per il superamento della capacità. Sarà ora il magistrato titolare del fascicolo a disporre accertamenti e ad adottare le misure che riterrà opportune