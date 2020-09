Lecce, bocciata dai prof dopo il lockdown e promossa dal Tar

LECCE - Non è possibile “bocciare”, se non in casi gravi e eccezionali, in un contesto scolastico segnato dall’emergenza Covid, che ha imposto la chiusura degli istituti per quasi tutta la seconda parte dell’anno scolastico. È quanto ha deciso il Tar Lecce (Presidente Roberto Michele Palmieri, Referendari Andrea Vitucci e Nino Dello Preite) con una innovativa sentenza che ha “salvato” l’anno scolastico di una studentessa, accogliendo il ricorso dei genitori della ragazza iscritta ad un liceo del Basso Salento.

In particolare, in linea con quanto stabilito da un’ordinanza ministeriale, il Tar ha ritenuto illegittima la decisione del Collegio dei docenti di non ammettere l’alunna alla classe successiva, anche in presenza di plurime votazioni insufficienti, dal momento che la stessa era stata valutata in diverse materie. Ed è questo il punto dirimente.

I genitori della ragazza avevano appreso con un certo stupore la decisione del Collegio dei docenti di non ammettere la figlia alla classe successiva e, ritenendola ingiusta, avevano dato mandato agli avvocati Paolo Pepe ed Eleonora Gaetani di impugnare il relativo provvedimento scolastico.

In particolare, i legali dei genitori avevano eccepito la violazione da parte del Liceo dell’articolo 4 dell’ordinanza ministeriale 11 del 16.05.2020, emessa in piena emergenza Covid e relativo lockdown, che, in deroga alle normali disposizioni in tema di valutazione scolastica, prevede, relativamente all’anno 2019–2020, che gli studenti delle scuole superiori con voti insufficienti, dovessero comunque essere ammessi alla classe successiva quando giudicati seppur parzialmente.

Ed infatti la studentessa aveva ottenuto valutazioni in alcune discipline.

In tal caso, tuttavia, l’alunno - prosegue il Tar - proprio in forza dell’Ordinanza Miur, dovrà recuperare le lacune dell’anno 2019–2020 nell’anno scolastico in corso, attraverso uno specifico piano didattico personalizzato messo a punto dal corpo docenti.

Una decisione che, come si vede, pone l’accento sulle difficoltà che gli studenti hanno vissuto in questi mesi a causa della sospensione delle lezioni in presenza e dell’introduzione della didattica a distanza: lo spirito dell’ordinanza ministeriale, così come interpretata dal Tar Lecce, è quello di consentire anche agli studenti più in difficoltà a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid di non perdere l’anno scolastico nella prospettiva che le possibile lacune possano essere recuperate nell’anno successivo.

«Si tratta - commentano i legali - di una decisione dall’alto valore educativo per l’alunna, la quale, se da un lato non perderà l’anno scolastico, dovrà comunque impegnarsi a superare le proprie lacune attenendosi a piano di apprendimento individualizzato che il corpo docenti predisporrà per lei».