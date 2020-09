Eroina per la movida del weekend: a Lecce in manette un 50enne

LECCE - Giro di vite dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti nella movida leccese. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia del capoluogo hanno stretto le manette ai polsi di Giuseppe Lorio, 50enne residente in città. In suo possesso sono stati trovati più di 160 grammi di eroina, per un valore di mercato di diverse migliaia di euro.

I militari del capoluogo, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nell’ambito della movida del centro storico di Lecce, hanno sottoposto il cinquantenne a una perquisizione personale. I risultati del controllo, poi, hanno spinto i carabinieri a eseguire un ulteriore approfondimento nell’appartamento dell’uomo. Ed è lì che hanno rinvenuto la droga.

Nella disponibilità di Lorio, infatti, c’erano tre involucri contenenti, in tutto, 162 grammi di eroina. Un quantitativo non indifferente, che sul mercato dello spaccio avrebbe potuto fruttare almeno sei o settemila euro.

La perquisizione ha permesso di ritrovare anche il materiale presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi e 210 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La droga, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro, in attesa di ulteriori disposizioni. Il cinquantenne, invece, è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e arrestato in flagranza di reato. Su ordine del pubblico ministero di turno, quindi, è stato trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto si inserisce in un più ampio servizio predisposto dai carabinieri del comando provinciale di Lecce per contrastare il fenomeno dello spaccio in città.