«Uomo Ideale d’Italia»: in finale c'è il neretino Gianni Ruvolo

Nardò - C’è un neritino che ambisce a diventare il ragazzo più bello d’Italia. E si sta avvicinando al traguardo. Nei giorni scorsi ha partecipato al concorso più importante del settore: trenta “adoni” giunti da ogni angolo del Belpaese. In Val D’Aosta, a Saint Vincent, si è svolto lo storico concorso del patron Silvio Fasano che negli anni ha incoronato Gabriel Garko, Ettore Bassi e Beppe Conventini. La giuria, tutta al femminile, capitanata da Renata Rivella (nipote di Francesco Rivella fondatore del Casino di St-Vincent) ha visto i trenta bellissimi sfidarsi tra abiti eleganti quanto colorati shorts e costumi da bagno. Gianni Ruvolo è entrato nella cerchia della finalissima, con altri sedici colleghi, ed alla fine ha ottenuto la fascia di “Uomo ideale d’Italia”. “Sono rientrato tra i finalisti del concorso che è stato vinto dal 19enne Filippo Gualandi di Bologna. Per me è stata una grandissima soddisfazione arrivare per il quinto anno consecutivo alla finale di un importante concorso nazionale. Mi sono presentato nella mia forma migliore sul palco e sono contento degli apprezzamenti ricevuti da parte del pubblico e degli addetti ai lavori”. Il neritino ha la testa sulle spalle. Ha studiato ed è avviato anche alla carriera cinematografica. Ha partecipato anche ad una produzione milionaria di Netflix. I progetti? Le strade sono tante: fotomodello, attore, personal trainer. Intanto si attende la fine dell’emergenza mondiale che avrebbe dovuto portarlo in Perù per il concorso di Mr. Universo.