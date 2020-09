Nardò, su whatsapp le liste dei contagiati: scattano le denunce

Nardò - La fuga di dati sensibili sul Covid19 porterà ad una battaglia legale. Due famiglie si sono già rivolte ad un noto avvocato per sporgere denuncia contro ignoti. Vogliono chiedere conto del perché una lettera riservatissima del Comune neritino, e indirizzata solo alla Bianco Igiene ambientale, sia stata divulgata sul circuito di WhatsApp, raggiungendo migliaia di persone. Praticamente tutti ora sanno dove abitano (nella lettera c’è l’indirizzo in chiaro, con il numero civico) ventuno famiglie che devono rispettare la quarantena fiduciaria. Altri tre gruppi familiari sono in attesa dell’esito del tampone prima di formulare, a loro volta, l’esposto. La contestazione dei cittadini, ormai alla pubblica “gogna”, dovrebbe raggiungere anche gli uffici della Asl e della prefettura di Lecce. Il sindaco Pippi Mellone annuncia di aver chiesto all’avvocatura comunale di denunciare l’accaduto e afferma una cosa gravissima: «La comunicazione contenente i dati sensibili è stata rubata». Ma che giro ha fatto questa nota spedita dal Comune con Pec? L’Asl comunica periodicamente al municipio i riferimenti dei cittadini in quarantena. L’ufficio comunale, a sua volta, scrive alla Bianco perché i rifiuti prodotti da queste famiglie devono essere ritirati con particolari accortezze. Si deroga, in questi casi, alla regola della raccolta differenziata con il ritiro di un unico sacco di materiale misto. Poi lo smaltimento avviene con altre e particolari cautele. Ovviamente la Bianco ha girato la comunicazione agli addetti che, materialmente, si occupano della raccolta. Ma a chi, di tutti questi attori, è “sfuggita” la nota poi diventata “doppiamente” virale? Cosimo Bianco, dell’omonima ditta, dice: “abbiamo già avviato un’indagine interna e preso contatti con l’Amministrazione. Convinti di aver agito nel rispetto della legge, abbiamo conferito incarico agli avvocati Bonsegna per tutelare le nostre ragioni. In ogni caso metteremo il risultato delle nostre ricerche a diposizione della Polizia postale perché accerti se c’è stata fuga di notizie e, eventualmente, da parte di chi». Per l’ex sindaco Marcello Risi «Il Comune possiede dati di cittadini che dovrebbero rimanere riservatissimi ma gli stessi dati vengono diffusi urbi et orbi come fossero annunci commerciali. L’amministrazione è allo sbando totale. Se non si cambia presto sindaco, essendo quello attuale assolutamente inadeguato al ruolo, di Nardò rimarranno macerie. Mellone non è soltanto un pessimo amministratore. Ormai è diventato il vero grande problema della nostra Nardò».