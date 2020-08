Nasce a Lecce l’associazione italiana «Partite Iva»

Nasce a Lecce l’associazione nazionale “U.p.i. Italia”, con l’obiettivo creare una maggiore coesione tra le diverse aziende e offrire alle stesse nuovi servizi. L’associazione, con sede al civico 10 di piazza Ludovico Ariosto, è guidata dal presidente Alessia Ruggeri, con tre vicepresidenti in rappresentanza del nord, del centro e del sud Italia, e si candida come punto di riferimento per i possessori di Partita Iva sia sul piano dei servizi, sia sul piano della rappresentanza. «Oltre a partecipare alla contrattazione sindacale per la parte datoriale - dichiara Tommaso Lezzi, vicepresidente nazionale dell’associazione per il sud Italia e, da anni, punto di riferimento del commercio ambulante - l’Unione Partite Iva Italia fornisce una serie di servizi di consulenza, afferenti i rapporti delle aziende con il fisco ma anche sul piano del supporto legale nelle controversie con Equitalia.

A breve - prosegue Lezzi - partiremo con il progetto “S.O.S. Partite Iva”, con il quale, grazie all’operatività di tributaristi e di legali in seno alla nostra organizzazione, cercheremo di venire incontro alle problematiche in cui versano numerose aziende. Sul piano propositivo - aggiunge il vicepresidente di Upi Italia - stiamo valutando una serie di proposte che vanno dalla riqualificazione dei mercati settimanali, alla riduzione dell’aliquota Iva per il Made in Italy, passando - conclude Lezzi - dall’introduzione dell’indennità di malattia, di maternità e di disoccupazione per i possessori di Partita Iva, e dall’abolizione dei minimali contributivi per i primi anni di attività aziendale».