Coronavirus, turista romana 62enne ricoverata al «Vito Fazzi» in condizioni «severe»

LECCE - Salgono a otto i ricoveri per Coronavirus nella provincia di Lecce. L’ultimo caso riguarda una turista romana di 62 anni a cui è stata riscontrata una polmonite da Sars-Cov 2.

La donna si trova ora ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Vito Fazzi, come confermato dall’Asl/Le. Le sue condizioni vengono definite dai sanitari «severe».

In vacanza in Salento, la donna due giorni fa si era presentata al pronto soccorso di Galatina con febbre e difficoltà respiratorie tanto da rendere necessario subito l'utilizzo del casco CPap, il dispositivo di ventilazione assistita non invasiva. Rimasta in isolamento per 48 ore, è stata oggi trasferita a Lecce.