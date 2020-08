Galatone, perde il controllo della moto e si schianta: muore turista 25enne

Incidente mortale questa mattina sulla statale 101, che collega Lecce a Gallipoli, all’altezza di Galatone. La vittima è un centauro di 25 anni, Paolo De Nuzzo, originario di Taurisano e residente in Svizzera, ritornato in Salento per trascorrere un periodo di vacanza.

Per cause da accertare ha perso il controllo della moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava e dalla quale è stato sbalzato per alcune decine di metri. Sul posto sono intervenuti Guardia di Finanza, vigili urbani di Galatone e carabinieri, oltre a vigili del fuoco e squadre Anas che ha deviato il traffico su altre arterie.