Taurisano, artigiano ambulante di dolci scrive a Conte: «Fateci lavorare»

«Chiedo solo il diritto al lavoro, così come sancito dalla nostra Costituzione».

La battaglia del commerciante ambulante di dolciumi Antonio Basile, alla quale la «Gazzetta» ha già dato voce nei giorni scorsi, investe il Governo e la Regione. L’imprenditore, residente a Taurisano, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ai ministri Roberto Gualtieri (Economia), Stefano Patuanelli (Sviluppo economico) e Francesco Boccia (Affari regionali) e al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per rappresentare il disagio dell’intera categoria dei commercianti ambulanti, specialmente di coloro che lavorano in prevalenza durante le feste patronali estive.

«Le mie entrate annuali - scrive Basile - provengono totalmente dalle feste patronali, religiose e con fiere, che si svolgono nella stagione estiva. Dall’approvazione dei provvedimenti della “Fase 2” il mio settore è bloccato, in quanto nessun Comune mi permette di mettere in vendita la mia merce, causandomi così enormi danni e perdite».

Un’ingiustizia, denuncia il commerciante, resa ancora più grave da fatto che «le feste si svolgono ugualmente, anche se in maniera più ristretta, e danno comunque lavoro a luminaristi, giostrai e concerti bandistici. Viene esclusa solo la mia categoria, che, tra l’altro, non genera assembramenti di alcun tipo».

Il commerciante sostiene di aver chiesto di partecipare ad alcune feste nelle scorse settimane, ma di non aver ricevuto riscontri da parte dei Comuni. Ha anche tentato di lavorare, spesso senza successo. «Denuncio la mancata risposta a tutte le domande già inviate per la partecipazione ai festeggiamenti, con tanto di marca da bollo, ai sindaci dei vari Comuni. Considerando la regola del cosiddetto “silenzio assenso”, mi sono recato nei paesi dove si svolgevano i festeggiamenti, ma sono stato violentemente invitato ad andarmene».

«Questa mia denuncia - chiude l’imprenditore nella lettera inviata a Conte, ad Emiliano e ai ministri - non ha lo scopo di chiedere aiuti economici. Voglio solo il diritto al lavoro, sul quale è fondata la nostra Costituzione. Spero che con la mia lettera vengano presi in considerazione la mia categoria e il disagio, economico e morale, che stiamo vivendo. Non riusciamo neanche a pagare tutte le tasse e i debiti accumulati, in quanto la nostra categoria è stata praticamente dimenticata».