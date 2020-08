Choc a Gallipoli, turista in ospedale: «Mi hanno stuprata», ma ha vuoti di memoria

GALLIPOLI - Giunge in ospedale con forti dolori alle parti intime: “Sono stata stuprata”. Una inquietante vicenda a Gallipoli, all’alba di ieri, che vede protagonista una giovane turista umbra in vacanza nella cittadina ionica. La 20enne, residente in un paese della provincia di Perugia, è stata infatti sottoposta a una visita urgente presso il pronto soccorso del “Sacro Cuore di Gesù” nella Città Bella: indagini a tutto spiano per fare luce sulla presunta violenza sessuale. L’episodio risalirebbe alla notte, intorno alle tre e mezzo, quando la giovane era uscita da una discoteca. Accusando un malore e dei bruciori nelle parti intime, si è fatta accompagnare presso il presidio sanitario. Il personale infermieristico ha avvisato subito le forze dell’ordine, dopo aver sospettato un caso di stupro. La 20enne è stata subito visitata: le è stato riscontrato un visibile rossore, ma sono in corso altri accertamenti per stabilire l’accaduto. In ospedale, intanto, sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia gallipolina. I militari, guidati dal capitano Francesco Battaglia, hanno cercato di raccogliere elementi dalla vittima del presunto stupro, ancora in stato di forte agitazione. Tanto che, durante la fase di ascolto della ragazzina, quest’ultima ha poi detto di non ricordare nulla di quanto accaduto. Un vuoto di memoria che non facilita l’attività investigativa. Gli investigatori stanno cercando di risalire ai recenti contatti della malcapitata, per chiarire chi si trovasse in sua compagnia al momento dell’uscita dal locale notturno. Alcuni amici della giovane turista sarebbero stati già consultati dagli inquirenti, con i quali avrebbero dimostrato un atteggiamento estremamente collaborativo. Al vaglio degli investigatori le telecamere della zona.