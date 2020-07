Nardò, moto contro auto: grave un giovane di Copertino

Gravissimo incidente stradale, ieri intorno alle 22, lungo la bretella che unisce la Statale 101 a Nardò. Due i ricoverati ma sarebbero drammatiche le condizioni del centauro, un uomo di Copertino, trasportato al "Vito Fazzi" di Lecce in codice rosso. Sul posto i carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto. Pare che l'utilitaria Fiat uscisse da una strada sterrata, poco avanti il Pianeta Cinema, per immettersi sulla bretella in direzione Nardò. Dalla 101 proveniva la moto in velocità che ha tamponato la Uno. Della due ruote è rimasto solo un ammasso di ferraglia. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. Immediati i soccorsi da parte del 118. Strada chiusa alla viabilità a lungo.