Lecce, abusa del figliastro disabile e mette il video sul web: arrestato 48enne

I carabinieri di Lecce hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un quarantottenne della provincia, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e di diffusione illecita di video e immagini sessualmente espliciti. Il provvedimento è scaturito da un’indagine avviata dai carabinieri, venuti in possesso di un DVD contenente video pornografici con protagonista proprio il quarantottenne.

Secondo quanto è emerso, l’uomo, dopo aver instaurato un’amicizia virtuale con una giovane del nord Italia, aveva iniziato ad inviarle dei video in cui si ritraeva in comportamenti molto compromettenti. Tra i video inviati al contatto della giovane, che poi è risultato essere falso, ce n'era anche uno in cui si riprendeva in atti sessuali espliciti, in cui sottometteva il proprio figliastro trentenne affetto da sordomutismo e immaturità psicopatologica. Sono stati proprio questi video a smascherare quella che in apparenza sembrava una persona perbene, anche molto legata alla religione. Dagli approfondimenti è emerso che quello

ripreso nel video non è stato l’unico episodio di abuso commesso dal patrigno nei confronti del giovane. Il ragazzo ha rivelato una situazione agghiacciante che ormai andava avanti da diversi anni, basti pensare che alcuni episodi risalgono al 2016. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe approfittato dei periodi di assenza della moglie, madre del ragazzo, per commettere abusi, con la minaccia che se avesse raccontato qualcosa alla madre sarebbe stato picchiato.

L'uomo è stato condotto in carcere, dove ora sarà chiamato a rispondere di violenza sessuale aggravata e di diffusione illecita di video e immagini sessualmente espliciti.