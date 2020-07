Fulmini in Salento su Punta Palascìa: lo scatto è mozzafiato

Maltempo improvviso nelle scorse ore in tutta la Puglia. Dopo la bomba d'acqua che ha allagato Foggia, ieri sera il temporale ha raggiunto Bari, e in nottata il Salento, con violenti fulmini, lampi e tanta pioggia. Un classico fenomeno estivo, durato il tempo di qualche ora, che oltre a qualche disagio ha regalato anche tanta magia, come dimostra questo scatto mozzafiato realizzato a Punta Palascìa (Otranto), il punto più orientale d'Italia.

Foto Ivan Giannone