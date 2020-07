Tap a San Foca, lavori ultimati: presto il collaudo

MELENDUGNO - Gasdotto Tap, si procede con le verifiche degli impianti. Dalla metà di agosto il primo gas inizierà a scorrere nella condotta che attraversa l’Adriatico per i collaudi definitivi. Da ottobre dovrebbero partire le operazioni commerciali, vale a dire l’inizio delle consegne a chi ha già acquistato il gas. Intanto dovrà essere ultimato anche il tratto Snam di interconnessione al Tap che trasporterà il gas azero, che giungerà a Melendugno, fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione nazionale, a Brindisi. A segnalare la presenza del gasdotto, al momento, una boa gialla situata nel punto di uscita del microtunnel, l’exit point, a 900 metri dalla riva, per indicare l’area in cui alcune attività, in particolare pesca e ancoraggio, sono vietate. Il punto di uscita a mare del microtunnel è chiuso con sacchi di sabbia e ghiaia. Al termine della stagione estiva la ghiaia sarà coperta da sabbia e il palancolato verrà rimosso.

I lavori, al momento, sono concentrati nell’entroterra, nell’area del terminale di ricezione, il Prt, in zona Masseria del Capitano. In questi giorni si si stanno ultimando le opere complementari, come la recinzione e l’asfalto della strada perimetrale. E sono in corso anche i test. Tecnici specializzati stanno, infatti, testando la corretta funzionalità dell’impianto. Nel Prt si trova anche la centrale di controllo del gasdotto, compreso il tratto balcanico. Oltre l’Adriatico le valvole sono state aperte. Prima, lungo i 550 chilometri di condotta in Grecia. Poi, il gas ha attraversato i 215 chilometri di condotta in Albania. Il metano è arrivato, quindi, nella stazione di compressione di Fier, a pochi chilometri dalla spiaggia albanese.

Dopo ferragosto partiranno i collaudi con il gas fino all’impianto di Melendugno. Gli unici interventi da realizzare a mare, riguardano il ripristino dei luoghi, in particolare, la rimozione del palancolato nel punto di uscita del microtunnel, a largo di San Basilio. Le operazioni saranno effettuate, però, al termine della stagione estiva.

A partire dal mese di novembre saranno, poi, riposizionati, nei luoghi originari, i 1200 ulivi eradicati, fra le contestazioni di cittadini e attivisti, lungo il tracciato di otto chilometri della condotta a terra a Melendugno. Gli alberi si trovano, oggi, nell’area di Masseria del Capitano. I 400 ulivi abbattuti, perché affetti da Xylella, saranno, invece, sostituiti in parte con piante di una decina di anni e in parte con piante più giovani. Entro il 2020, quindi, partiranno le forniture di gas. Gli ultimi mesi di attività sono andati più a rilento a causa del Covid-19 (anche se le attività di cantiere non sono state interrotte) e di alcuni problemi di natura tecnica nel tratto di condotta in Grecia. Intanto, mentre procedono test e lavori, lungo la spiaggia attraversata dal microtunnel sotterraneo si stendono asciugami e i bagnanti prendono il sole. Il metano è fermo a 98 chilometri, pronto a raggiungere la spiaggia di San Basilio al termine delle ultime verifiche e dei test necessari.