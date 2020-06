Lottizzazione abusiva e abuso d'ufficio: sequestro relais a Otranto, 7 indagati

OTRANTO - Sequestrato il relais a due passi dal faro di Punta Palascia. Un paradiso delle vacanze sul quale sono franati sigilli e sospetti sulle autorizzazioni. Le accuse mosse dalla Procura sono contenute nelle 28 pagine del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip Giovanni Gallo su richiesta del sostituto procuratore Alessandro Prontera. Il sequestro è scattato per il Palascia Wellness Relais. E sotto inchiesta sono finiti in sei. Si tratta del noto imprenditore Albino Merico, 66 anni di Santa Cesarea Terme, proprietario della struttura ricettiva; di Sergio Bono, 58 anni, di Santa Cesarea Terme, tecnico progettista e direttore dei lavori; di Giuseppe Tondo, 67 anni, di Otranto, responsabile dell'Area ambiente, protezione civile e pubblici spettacoli; di Emanuele Maggiulli, 54 anni, di Muro Leccese, responsabile dell'area tecnica dell'Utc di Otranto; Pietro Russo, 73 anni, tecnico collaudatore; Nicola Panico, 49 anni, di Ortelle, presidente del Parco Naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase per aver rilasciato il parere favorevole alla realizzazione del progetto di recupero di due fabbricati esistenti.

Tutto ruota attorno a due vecchi immobili esistenti nella zona, vecchi dormitori militari. Dal recupero dei ruderi sarebbe nato il relais. Ma i percorsi amministrativi che hanno scandito i lavori - secondo gli accertamenti svolti dalla Procura - sarebbero sospetti. Insomma stando alle accuse i vecchi dormitori per truppa sarebbero diventati un lussuoso relais in assenza di permesso di costruire e di autorizzazioni illecite. I reati ipotizzati - a vario titolo - nei confronti dei sei indagati sono: abusivismo edilizio e lottizzazione abusiva, abuso d’ufficio e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale.

Il relais è situato in una posizione privilegiata. Si legge nel provvedimento di sequestro: la struttura si colloca all'interno del Parco Naturale regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase e si trova su un vasto pianoro sopraelevato rispetto al mare con viste mozzafiato soprattutto in direzione est verso Punta Faci, l'estremo più ad Oriente della penisola salentina dopo Punta Palascia. Posto e affaccio sul mare sono incantevoli. Ma secondo il pm, che ha coordinato le indagini del Nucleo Investigativo di Polizia ambientale, agroalimentare e forestale dei carabinieri, la realizzazione della struttura sarebbe stata viziata da illeciti e carte false. «Appare evidente che la realizzazione di una imponente struttura turistico-ricettiva è cosa ben diversa dal manufatto-rudere preesistente per dimensioni, sagoma, materiali utilizzati e destinazioni d’uso dei locali». C’è di più. Nel decreto di legge ancora: «La complessa evoluzione degli atti amministrativi delinea un accordo tra il committente e i tecnici comunali diretto a favorire a tutti i costi il primo attraverso autorizzazioni macroscopicamente illecite».

L’inchiesta è nella fase delle indagini preliminari. Quindi si tratta di sospetti. Vale la presunzione di innocenza: l’imprenditore Merico e gli altri indagati potranno respingere le accuse e chiarire l’operazione.