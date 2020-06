Lecce, turismo e lavoro nero, con paga di 2 euro all'ora

Lecce - Dieci ore di lavoro al giorno, sette giorni su sette, per un salario di 700 euro. A conti fatti, poco più di 2 euro l’ora. Questo il trattamento riservato ai lavoratori stagionali da alcuni imprenditori del settore turistico, titolari di lidi e ristoranti, che, facendo leva sulla crisi innescata dall’epidemia, impongono condizioni pesantissime a chi ha necessità di un posto di lavoro. La denuncia, lanciata in un gruppo Facebook, ha fatto molto discutere. Non si tratta, però, di un caso isolato, come testimonia Mirko Moscaggiuri segretario generale della Filcams Cgil Lecce.

«È un caso vergognoso, ma purtroppo non isolato – chiarisce il sindacalista – Lo sfruttamento dei lavoratori nel settore del turismo non è una novità. Possono cambiare le modalità di comunicazione, con il “reclutamento” via Whatsapp, o le giustificazioni, in questo caso il recupero delle perdite per la pandemia. Ciò che non cambia è la condizione di subalternità e di ricatto occupazionale in cui si ritrovano i lavoratori del turismo, e non solo del turismo».

Insomma, quella che sarebbe dovuta essere una straordinaria opportunità per rivedere i nostri modelli di sviluppo e ricalibrarli in un’ottica più sostenibile anche dal punto di vista sociale si sta trasformando nell’ennesima occasione sprecata.

«Ciò che stupisce – aggiunge Moscaggiuri – è che si prenda il Covid per una motivazione valida per sfruttare i lavoratori, fino a pagarli meno di 3 euro all’ora. Il Covid, secondo molti, doveva essere un’occasione per migliorare, per mettersi alle spalle certe logiche di mero profitto che stanno distruggendo il sistema dei diritti del lavoro. Questo caso mi sembra l’esempio lampante che probabilmente stiamo perdendo quell’occasione per migliorarci, come sistema, come cultura, come economia locali».

Nulla di nuovo sotto il sole, dunque.

«Purtroppo – precisa il sindacalista – in questi anni abbiamo più volte difeso i diritti di quei lavoratori che alzano la testa di fronte allo sfruttamento. Molto spesso ciò accade alla fine della stagione, alla scadenza del rapporto di lavoro, quando ormai la situazione è compromessa e le condizioni di lavoro non si possono migliorare con la contrattazione tra sindacati e parti datoriali. Non ne faccio una colpa ai lavoratori, visto che ancora oggi in una fetta delle aziende locali, specie le più piccole e quelle con meno cultura turistica, vige un sistema padronale: l’iscritto al sindacato non è bene accetto».

Per fortuna, qualcosa inizia a muoversi.

«È bene comunque non generalizzare: la cultura imprenditoriale nel settore turistico salentino – conclude Moscaggiuri – si sta facendo strada. Lo scorso anno abbiamo siglato un primo patto con alcune aziende, con il bollino “Ok lavoro” che certificava il rispetto dei diritti dei lavoratori negli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa. Purtroppo il comportamento di questi soggetti, oltre a danneggiare i lavoratori, danneggia anche le aziende serie, che patiscono concorrenza sleale e danno di immagine. Ci aspettiamo un impegno serio delle associazioni di categoria per isolare chi non rispetta le leggi e i contratti collettivi, chi usa Whatsapp per licenziare i lavoratori o per creare gruppi in cui si segnalano le persone che fanno vertenza».