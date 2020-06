Nardò, scontro frontale. Feriti 4 mesagnesi. Uno è grave

Scontro frontale fra due vetture: in quattro finiscono in ospedale, uno in gravi condizioni. L’incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in località “Fattizze”, nel territorio di Nardò, al confine con la provincia di Taranto.

Il violento urto, con ogni probabilità durante la fase di sorpasso, si è verificato fra una Fiat 500 e una Renault Megane. Ad avere la peggio, il conducente del secondo mezzo. Si tratta di L.A.D.N, un 33enne di Mesagne, che viaggiava in compagnia di una ragazza. Tutti i coinvolti sono concittadini del ferito più grave. Quest’ultimo è stato estratto dall’abitacolo deformato dai vigili del fuoco, che lo hanno affidato agli operatori del 118.

Per lui è partita la corsa in direzione dell’ospedale “Vito Fazzi”: sottoposto agli accertamenti urgenti è stato ricoverato in prognosi riservata. La passeggera che si trovava con lui è stata invece trasportata all’ospedale di Scorrano. Trasportati in ambulanza al “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, invece, gli altri due passeggeri della Fiat 500. I mezzi, all’arrivo dei carabinieri della stazione di Leverano, sono stati posti sotto sequestro. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che una delle due auto abbia invaso l’altro corsia. Ma saranno le successive perizie a confermare o smentire le ipotesi.