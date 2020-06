Galatina, l’Inps batte cassa e chiede soldi a un utente morto 35 anni fa

GALATINA- Due raccomandate indirizzate ad un pensionato per intimare il versamento di circa quattromila euro di contributi all’Inps. Fin qui nulla di strano, se non fosse però che il destinatario è deceduto nel lontano 1985.

La storia, a dir poco singolare, arriva da Galatina.

Alcuni giorni fa vengono recapitate all’indirizzo del pensionato due raccomandate con ricevuta di ritorno: nella prima si intimava il pagamento per contributi CAU di circa 4000 euro, relativi agli anni 1986,1987,1988,1990 e 1991. Nella seconda l’ammontare è invece di poco superiore ai 100 euro.

«È una vicenda paradossale - commenta l’avvocato Carlo Gervasi, figlio del destinatario delle raccomandate - mio padre quando è morto era già in pensione, e ha smesso di percepirla nel 1985, e cioè l’anno in cui è morto. Anche qualora fosse vivo, oggi avrebbe 107 anni, non si comprende il motivo della richiesta di contributi a partire dal 1986. Questa faccenda mi ha lasciato di stucco - prosegue - anche perchè ho ragione di ritenere che quello che è accaduto a me sia successo a chissà quanta altra gente. Capisco che in questo momento l’Inps stia attraversando un periodo di grossa difficoltà, ma certe cose hanno davvero dell’incredibile».

L’avvocato si sofferma poi a riflettere sullo spreco di denaro pubblico: «Da cittadino mi chiedo quanti soldi sono stati spesi in raccomandante che non avevano alcuna ragione per essere inviate? Questo spreco sulle spedizioni ricade su tutti noi. È il sistema dello Stato che non funziona. È mai possibile che oggi, in un’epoca in cui ormai è tutto computerizzato, all’Inps non risulti che mio padre non percepisce più la pensione dal 1985 perchè deceduto? Fra l’altro queste tasse, che non ricadono mai sugli eredi, si prescrivono in cinque anni, massimo dieci. Il bello sarà se andranno avanti con la procedura di riscossione, con ulteriore aggravio di costi senza poter pretendere nulla».