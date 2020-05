L’automotive riparte dopo tre mesi si punta su tecnologie ibride ed elettriche

LECCE - Dopo un periodo difficile per tutte le attività commerciali, prova a ripartire anche il settore auto, rimasto quasi completamente fermo per più di 2 mesi.

Un ambito, quello delle concessionarie di auto, che nel Salento ha conosciuto spesso alti e bassi ma che anche nei periodi di maggiore crisi non era mai arrivato a conoscere una stasi come quella appena vissuta.

«Finalmente si riparte», dice tirando un sospiro di sollievo Ercole Pezzuto, titolare dell’unica concessionaria Audi per Lecce dal 2014 e da da oltre 40 anni nel settore, attualmente sul mercato con 55 addetti suddivisi fra vendita, service, magazzino, ricambi e amministrazione. Nel lockdown il service è rimasto aperto per le emergenze e i venditori in smart working hanno mantenuto il contatto con la clientela.

Dal 4 maggio porte ripaerte: «Abbiamo preso tutte le misure necessarie - dice Pezzuto -, riorganizzando gli spazi per mantenere le distanze, scrivanie con plexiglass, dispositivi di protezione individuale per clienti e collaboratori, sanificazione quotidiana. E’ stato bellissimo vedere come la passione per l’automobile vince sempre. La clientela ha ripreso, prima timidamente, poi sempre più massicciamente, a popolare lo showroom». Una ripartenza studiata nei minimi particolari. «Per ripartire mettiamo a disposizione strumenti mirati tali da permettere al maggior numero di clienti di poter acquistare un’Audi. Innanzitutto Audi Value, formula finanziaria che garantisce il valore futuro dell’Audi acquistata, il miglior modo per poter guidare subito una vettura con i 4 anelli. E poi c’è anche il noleggio, rivolto a privati e società, formula più semplice per accedere alla mobilità Audi, grazie a un canone all inclusive molto conveniente in questo momento: con la promozione, i primi tre canoni di noleggio sono gratis».

C’è poi il service: «L’attenzione per il cliente è massima. Già nella fase di lockdown era attivo il servizio di ritiro dell’auto presso il domicilio del cliente, con la vettura in consegna igienizzata. In più abbiamo una serie di 24 controlli di manutenzione per assicurare la giusta ripartenza alle auto dopo il forzato stop, con sconti dedicati sugli interventi di manutenzione e la possibilità di acquistare accessori con finanziamenti a tasso zero».

Il futuro è affidato ai nuovi modelli: «Entro poche settimane lanceremo la nuova Audi A3, auto dal design avveniristico e con tecnologie innovative. Sul versante elettrico molto presto avremo la splendida e-tron Sportback, la prima Sportback Audi completamente elettrica: guida adrenalinica e design che conquista. Dulcis in fundo la Nuova A6 Avant Tfsi e che arricchisce la già ampia gamma ibrida».