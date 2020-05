Morto a Roma editore e politico leccese Pietro Manni

Lutto nel mondo della cultura salentina: è morto l’editore e politico Pietro Manni. Aveva 76 anni (era nato a Soleto in provincia di Lecce il 1944). Laureato in Storia e Filosofia all’Università degli Studi di Lecce, era stato professore di materie letterarie e di filosofia e aveva diretto le testate giornalistiche provinciali «Nuovo Salento», "Salento domani», «Uno & 15» ed era stato coofondatore e primo direttore del mensile di letteratura «L'Immaginazione».

Il cuore della sua attività culturale è legato alla casa editrice Edizioni Manni, fondata a San Cesareo Terme di Lecce nel 1984 con Anna Grazia D’Oria. Il primo volume pubblicato è stato «Segni di poesia / lingua di pace», con testi di Edoardo Cacciatore, Mario Lunetta, Francesco Leonetti, Giorgio Caproni, Mario Luzi, Alfredo Giuliani, Antonio Porta, Edoardo Sanguineti, Paolo Volponi, Andrea Zanzotto, autori negli anni successivi per Manni.

La casa editrice si caratterizzerà per pubblicazioni di poesia, narrativa e saggistica politica (con i volumi «Salva e continua» di Ovidio Bompressi, con introduzione di Erri De Luca, "Non ci sto!: appunti per un mondo migliore», dialogo tra Pietro Ingrao e Alex Zanotelli, «il Dialogo sulla legalità» tra Luigi Ciotti e Nichi Vendola, «La sollevazione: collasso europeo e prospettive del movimento» di Franco Bifo Berardi).

Presidente onorario dell’Anpi salentina, era stato consigliere provinciale di Rifondazione nel 2005, e consigliere regionale per lo stesso partito nel 2005 (con oltre 2000 preferenze). Unanime il cordoglio del mondo culturale pugliese.