Lecce, bloccata al rientro in casa e minacciata: arrestato immigrato del Ciad

LECCE - Prima minaccia e tenta di picchiare una donna. Poi, in Questura, rompe un vetro con una testata. Hassan Issa, trentenne ciadiano residente a Lecce, è stato arrestato nella tarda serata di martedì dagli agenti della Questura.

I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in corte dei Rodi su richiesta di una donna residente nelle vicinanze, la quale lamentava la presenza di cittadini stranieri spesso ubriachi il cui comportamento violento, soprattutto nelle ore serali e notturne, era divenuto intollerabile. Uno di questi, secondo gli elementi raccolti dagli agenti, era spesso ubriaco e solito litigare con i suoi connazionali e inveire contro residenti e passanti. Ultimamente aveva preso di mira la donna, minacciandola e offendendola in più occasioni. Un paio di settimane fa alle minacce aveva aggiunto il gesto di lanciarle una bottiglia di vetro, comportamento che aveva costretto la malcapitata a scappare terrorizzata verso casa. La scorsa settimana, poi, lo stesso individuo e un suo connazionale avrebbero seguito la signora fino a via Duca degli Abruzzi, minacciandola con una bottiglia. Fortunatamente la donna era riuscita a rifugiarsi in casa di un’amica.

L’escalation di minacce e tentativi di violenza è culminata martedì pomeriggio, quando lo straniero, dopo aver minacciato la donna, l’ha inseguita e l’ha bloccata. Solo il provvidenziale intervento di un vicino ha scongiurato il peggio. Il trentenne, comunque, non si è calmato. Anzi, ha inseguito il soccorritore fino a viale Gallipoli. Fortunatamente è intervenuta una pattuglia delle volanti, che ha bloccato l’uomo e lo ha accompagnato in Questura.

Nemmeno in presenza dei poliziotti, tuttavia, la situazione è ritornata alla calma. Il trentenne, infatti, ha dato in escandescenza e ha rotto con una testata il vetro della stanza dove si trovava. Il gesto di ira è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza interno.

Alla luce di quanto raccontato dalla donna e dell’atteggiamento assunto negli uffici della Questura, il trentenne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Massimiliano Carducci, trasferito nel carcere di Borgo San Nicola, dove ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà difendersi dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e minacce aggravate.