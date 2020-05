Salento, test rapidi in corsia e nei paesi immuni: lo studio all'ospedale di Copertino

COPERTINO- Test sierologici rapidi per prevenire il Covid-19. A promuovere e finanziare l’iniziativa è un imprenditore salentino, Antonio Raone, deciso ad investire nella ricerca sierologica sperimentale, consapevole che la Puglia è risultata la regione che ha eseguito meno tamponi e che da oggi riapriranno quasi tutte le attività commerciali. I risultati sono stati presentati ieri dallo stesso Raone alla presenza del cardiologo Francesco Cito e dell’infettivologo Roberto Chiavaroli, proprio nel giorno in cui il bollettino epidemiologico della Regione Puglia annunciava che su 1.424 test condotti sul territorio regionale si sono avuti soltanto 5 casi positivi, nessuno in provincia di Lecce.

Ma torniamo al test che mira a far lavorare in sicurezza gli operatori sanitari e aggiunge un altro tassello utile a comprendere chi è asintomatico e chi no, chi ha il virus e chi no, chi può veicolare il virus e chi no. Questo studio pilota privato, non promosso dalla Asl, è stato condotto su base volontaria tra il 30 aprile e il 12 maggio presso il camper della Croce Rossa Italiana nell’ospedale di Copertino, ed eseguito su 194 operatori sanitari del presidio, già sottoposto con esito negativo al tampone. E’ emerso che 17 di loro, tra cui 4 medici, 6 infermieri e 7 oss, hanno sviluppato gli anticorpi. Ovvero hanno avuto il virus, ma sono risultati asintomatici per cui oggi potrebbero essere potenziali donatori di plasma. Ma c’è dell’altro. «Grazie a questo esperimento una operatrice sanitaria che si è sottoposta all’esperimento – spiega Chiavaroli che fa parte del team che ha supportato i reparti di degenza post acuti da Covid dell’ospedale di Copertino – è stata sottoposta ad un nuovo tampone ed è risultata positiva. Ciò vuol dire che anche chi ha gli anticorpi che indicano una infezione pregressa, questo test rapido rivela che il virus è ancora presente. Insomma, uno strumento parallelo al tampone che può far emergere dati più veloci e più precisi sul sistema degli anticorpi».

L’imprenditore Antonio Raone ha sottolineato che continuerà ad investire in tale ricerca sperimentale attraverso l’implementazione di altri mille test sierologici rapidi da somministrare in altri comuni ben definiti con i responsabili scientifici del progetto, tra cui Presicce e Acquarica risultati immuni dal Covid-19.